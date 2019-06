Iglesias hace su Vistalegre III por adelantado

Rodríguez tienen ahora muchas tareas por delante, entre ellas, convivir con Pablo Iglesias. Algo que no ha sido fácil para todos los que han estado junto a él llevando el partido. En la lista negra: Íñigo Errejón, Sergio Pascual, Carolina Bescansa, Luis Alegre. Una órbita en pleno cambio de Iglesias con la marcha también reciente de su jefa de prensa y con la llegada hace apenas unos meses de un nuevo jefe de gabinete.

Junio de 2019. No hace falta celebrar una asamblea como muchos reclamaban en las últimas horas: Pablo Iglesias está haciendo a velocidad de vértigo su propio Vistalegre III.

El movimiento de Echenique es el más gordo en esta nueva etapa, supone un cambio total en la dirección. Pero no es el único, también se marcha totalmente Pablo Bustinduy, que renunció a última hora a ser el cabeza de cartel en las europeas pero seguía en la cúpula a través del área de internacional. Ese cargo recaerá a partir de ahora en Idoia Villanueva.

Vuelta al terreno. Los críticos con Iglesias han pedido estos días la celebración de esa asamblea de Vistalegre III, pero la dirección se niega. Además, el líder morado ha dicho públicamente que no piensa dimitir tras las elecciones y que quiere ministros de Podemos en un hipotético Gobierno de coalición.

Hala. Ya le has vuelto a estropear la fiesta matutina a los podemólogos en las tertulias. 😂 Aunque ojo, que ahora se abre un nuevo debate importantísimo para el futuro de España: Vale, está claro que Echenique es Clara. Perooooo... ¿y quién es Heidi? pic.twitter.com/XuW5BzUraG

¿Y qué pasa con el sector crítico? ¿Podrían intentar liquidar el liderazgo de Iglesias estos días? A pesar de las fuertes críticas que han llegado desde varios sectores, nadie se ha erigido como cabeza para culminar ese movimiento final. El propio Ramón Espinar precisó, tras publicar su artículo-bomba, que no se presentgaba como alternativa.

Uno de los barones que más peso había ganado en los últimos años, el líder de Castilla-La Mancha, José García Molina, ya no tiene fuerza para su intento de tercera vía al haber dimitido tras los malos resultados el 26-M y haber salido fuera de las Cortes regionales. Un batacazo sin paliativos al verse ahora engullidos por la mayoría absoluta de Emiliano García-Page.

De cara al próximo Consejo Ciudadano, uno de los que podría tomar el timón de García Molina podría ser Nacho Escartín (Aragón). Y también se esperan las palabras de Teresa Rodríguez, desde Andalucía, que no es partidaria de formar Gobierno con el PSOE. No obstante, también en Podemos Andalucía perdieron votos el pasado 2-D y no pueden presumir de grandes resultados, a excepción de Cádiz. La nueva dirección siempre podrá contestar con que en el 28-A tuvieron mejores resultados que los territorios el 26-M.

Los mecanismos para intentar tumbar a Iglesias pasan por estatutos por una consulta revocatoria, que podría ser convocada por la mayoría absoluta del Consejo Ciudadano, con la firma del 20% de inscritos o con el apoyo del 25% de los círculos.

Lo que está claro es que Iglesias y su nuevo equipo tienen una tarea muy complicada, una reimplantación territorial, negociar un buen Gobierno con el PSOE y apagar los fuegos que recorren todo el partido. Además, de pensar en reconectar con la masa de votantes que les han dado la espalda y han vuelto al PSOE.

Todo ello con una brutal crisis de imagen: desde los líos internos a las críticas del personalismo con el que dirigen Iglesias e Irene Montero el partido pasando por la pérdida de credibilidad para muchos de los suyos por la compra del chalé de Galapagar.

Iglesias ya ha hecho por adelantado su Vistalegre III. ¿Le funcionará? ¿Y qué opinará Heidi?