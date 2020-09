Ignacio Garriga defenderá la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez

Desde que Santiago Abascal anunciase a finales de julio que presentaría su moción contra Sánchez se ha rumoreado mucho sobre si finalmente la iba a lanzar o no, con el parón por las vacaciones de agosto entre medias.

Después de varias semanas en las que el partido no dejó claro si Abascal sería o no el candidato propuesto para desbancar a Sánchez, a finales de agosto se supo que -oh, sorpresa- sería el propio líder el aspirante a nuevo presidente.