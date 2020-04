Iker Jiménez se defiende de todas las acusaciones: "No soy de nadie, no pertenezco a ningún partido"

Iker Jiménez se ha defendido este martes en su programa de Youtube La estirpe de los libres ante las acusaciones que está recibiendo en los últimos días sobre ser de uno u otro color político. El presentador de Cuarto Milenio ha querido dejar claro que él y su equipo han hecho con el coronavirus lo mismo que con el resto de temas que tratan.

“No me gusta que me utilicen unos y otros, yo no soy de nadie, yo no pertenezco a ningún partido político, a ninguna bandera y a ninguna tendencia, de hecho puedo ver cosas positivas en un lado y en otro. No quiero que nadie me utilice como herramienta de nada porque es tener mucho morro. Soy responsable de lo que yo digo”, ha asegurado el periodista, quien ha afirmado que ahora lo que hay que estar es “todos a una”.

Él y su equipo lo que hacen, ha descrito, es acudir a expertos de todas las materias para analizar lo que estaba pasando y ha reiterado que no tiene que explicarles cómo trata los temas: “Para algunos, Iker Jiménez es periodista ahora y dicen ’¡Qué gran periodista!′ Pero antes hablabas de tonterías. No, he hablado siempre con la misma honestidad”.

Jiménez ha dicho que él se acerca a un caso de arqueología, de OVNIS o de fantasmas con “honestidad y como si fuera un periodista de sucesos”.

“No se lo creen, les da cortocircuito. ‘Muy bien Iker, coronavirus muy bien, pero OVNIS y esto no’. Sí, claro que sí, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? Si yo me he acercado a cada caso con una visión casi antropológica. Quienes dicen cosas del programa que no lo han visto, lo dicen con un interés... no han visto un puñetero programa en su vida, no saben quién soy, no saben de qué hablamos, cómo hablamos y quién habla”, ha explotado.

El periodista ha reiterado que está tratando el coronavirus igual que trató el Ébola, la avispa asiática, Chernóbil, Atapuerca, el nacimiento de la autopsia, la anestesia u otras muchas enfermedades: “Quien no conoce nuestra trayectoria nunca lo va a entender. Se ha producido un ‘flash’ aquí y bueno, me sorprende mucho”.

“Os quiero decir que con el mismo tratamiento seguiremos haciendo las cosas, recopilando la información y dando paso a los expertos, que los hay en cada campo”, ha sentenciado, antes de seguir analizando todo lo qué sucedió en China en las semanas previas a la llegada del coronavirus a Europa.