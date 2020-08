Iker Jiménez responde a los conspiranoicos del coronavirus y muchos le dicen lo mismo

las sombras. No he sido tibio al denunciar a los demonios que por ahí pululan. Pero no soy creído. Lo he intentado todo. He dado voz y he dialogado.

Ya no puedo convencer, ni debo, a nadie de nada.

Les deseo salud y suerte. Aunque ya no estén conmigo.

Un abrazo a todos. Ánimo.