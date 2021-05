El periodista Iñaki Gabilondo ha llamado la atención este lunes sobre un asunto que, según teme, va a pasar desapercibido en los próximos meses aunque es un tema capital: la evolución de la pandemia en los países pobres

Gabilondo ha asegurado en la Cadena Ser que recientemente le ha llamado al presidente de Médicos sin Fronteras para hacerle ver una realidad demoledora: “Se acaba la pandemia, si es que se acaba, pero estamos despidiéndola como infección mundial. Pero él dice: no te olvides de que sigue la epidemia, que ya no afecta a todo el mundo cuando acabe la pandemia, pero que seguirá afectando a los países pobres”.

El periodista ha puesto de relieve que ese es “un auténtico drama que no estamos queriendo ver con toda naturalidad”. “Se abrió ese debate cuando Biden propuso la liberación de las patentes. No es muy sencillo de aplicar por problemas tecnológicos, pero hay que hacer algo por observar el fenómeno que sigue siendo allí”, ha pedido Gabilondo, que ha insistido en que hay que actuar “aunque no sea por solidaridad humana, que debería serlo”, sino “en defensa propia”.

“Porque mientras el mundo esté infectado corremos el riesgo de estar infectados. Acaba la pandemia pero sigue la epidemia en los países del sur”, ha repetido Gabilondo, quien ha admitido que tiene “poca esperanza” en que se preste atención a este asunto.

“La pandemia es un drama global, cuando sea solo epidemia será siendo global aunque sea indirectamente, pero la política está marcada por los estados soberanos. Y su política hace que tengamos respuestas nacionales a un fenómeno global”, ha criticado.

Gabilondo ha apuntado que pone su grano de arena para que, al menos “suene esa campana” y “tengamos consciencia de que esa acción solidaria es imprescindible por razones humanas, de lógica”. “Y si no nos vale, en defensa propia”, ha zanjado.