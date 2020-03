Indignación con Antena 3 por la pregunta que le hicieron a Manu de 'Los Lobos' en su paso por 'El Millonario'

Manu Zapata hizo historia en la televisión al formar parte de Los Lobos, el equipo que se llevó los 4,1 millones de euros de bote en ¡Boom!.

Ahora, ha reaparecido en televisión para participar en ¿Quién quiere ser millonario?, que supuso además su reencuentro con el presentador Juanra Bonet.

El paso de Manu por este formato dio mucho que hablar en Twitter, y no precisamente para bien. El concursante tuvo que conformarse con irse a casa con 20.000 euros tras no ser capaz de responder una pregunta que se las traía.

″¿Cuántos dientes tenía Miguel de Cervantes en el año 1613?”, fue la cuestión, la número 11 del programa.

“No sé si murió en 1614 o 1616, o sea, está cercana a la fecha de su muerte. A ver, cero no iba a tener, algo tendría en la boca el hombre. ¿Había dentaduras postizas en el Siglo de Oro?”, se preguntó Manu al ver el panorama.

“Yo aquí había venido con ganas de jugar y arriesgarme pero en estas condiciones no. Es que no tengo a lo que agarrarme”, dijo el concursante, que decidió plantarse: “Nada, no lo veo nada claro, me voy a plantar y ya está”.

En ese momento, Twitter se llenó de mensajes de indignación con el programa y con la propia cadena porque muchos usuarios consideraron que la dificutad de la pregunta era totalmente desproporcionada.

Estas son algunas de las reacciones que generó la cuestión: