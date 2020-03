Individuos mujerizados, animales mascotizados

El participio pasivo. El signo de nuestros tiempos. Es necesario escribir un elogio y una refutación del participio, ya que hay más ideología en él que en La riqueza de las naciones de Adam Smith. Se ha distinguido en español entre el participio pasivo —amado, creído, dormido— y el participio activo —amante, creyente, durmiente—. Con el participio pasivo la persona no es responsable de la situación; con el participio activo, sí. Con el participio pasivo la persona no hace, sino que le hacen. Con el participio activo es exactamente al revés.

Una visión sensata de la condición humana exigiría equilibrar ambos usos. Sería absurdo no utilizar el participio pasivo ante un contagio del coronavirus —“una persona contagiada”, correcto—. “No mueren, son asesinadas”, se repite con toda la razón en las concentraciones contra la violencia machista. Habrá casos dudosos, en donde el uso del participio será más ideológico que indicativo —“orientaciones sexuales invisibilizadas”, “trabajadores precarizados”—.

Pero sólo el victimismo y la falta de sentido del ridículo explicaría que, dado que al final todo tiene algo de construcción social y de interacción con los demás, acabáramos hablando de “individuos mujerizados” en vez de “mujeres”, “personas racializadas” en vez de “personas con rasgos raciales” o “animales mascotizados” en vez de “mascotas” (este último ejemplo juro que ya lo he escuchado en boca de algún interlocutor). Se dirá que en rigor hay diferencias entre una lengua minoritaria y una lengua minorizada, entre una persona con rasgos raciales y una persona racializada, pero a quien diga esto le pondremos en un apuro si le pedimos un ejemplo de una lengua minoritaria que no sea minorizada —o viceversa— o una persona con rasgos raciales que no sea racializada —o viceversa—.