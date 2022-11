Inteligencia Artificial para hacer deberes: la práctica que evidencia las carencias del sistema

La empresa de medios neoyorquina Futurism publicó en su web un ejemplo de este uso . Según relata en el texto, “un estudiante de posgrado usó una red neural para escribir sus trabajos”. Aunque el autor del suceso no quiso desvelar sus datos personales, sí que aseguró que había empleado una IA “para escribir sus ensayos”. Sin embargo, el alumno advirtió de que, aunque la IA asegura la calidad suficiente para hacer que el trabajo esté aprobado, “no se puede esperar una buena calificación”.

La investigación, además, mostró que, entre todas sus posibles aplicaciones, “la que más atrae a los jóvenes encuestados (81,8%) es la posibilidad de crear asistentes virtuales que ayuden a las personas en diferentes tareas”. No obstante, pese al gran interés de los alumnos por aprender acerca de este tipo de herramientas, lo cierto es que la gran mayoría denuncia la falta de formación.

La IA en el sistema educativo

Aunque su aplicación es más habitual en matemáticas, como señala el experto, los alumnos también las emplean para escribir redacciones o ensayos. Sin embargo, en este caso, el catedrático asegura que para este tipo de acciones la IA no es tan efectiva: ”(El alumno) tendría que revisarlo bastante (para que no se note que no la ha hecho él mismo), y la revisión es tan difícil como el hecho de hacerlo directamente”.