Irene Escolar: "Echo mucho de menos el trabajo de Pilar Castro en los Goya"

¿Sólo una? ¡Qué difícil! ¿No puedo decir dos? (Bromea) Me ha gustado mucho Dolor y Gloria y también mucho O que arde. Me quedo con esas que además son muy diferentes entre ellas.

Uff no, no. Hacer el trabajo a día de hoy es tan difícil ahora mismo que no me parece bien decir ninguna. Ninguno de mis compañeros se lo merece.