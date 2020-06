Isa Serra responde a Vicente Vallés en medio de la polémica: "¡Vaya concepto de democracia!"

″¿Que qué más da que Villarejo y la policía política hayan fabricado pruebas falsas contra Podemos? ¿Que no es para tanto que funcionen las cloacas?”, ha planteado antes de rematar: “Llegamos al gobierno gracias a la gente y a pesar de estas campañas,sí. ¡Vaya concepto de democracia!”

Tras esas imágenes, Vicente Vallés, que se ha mostrado muy crítico con el Gobierno en los últimos meses, tomó la palabra y fue muy duro . “Podemos se ha abonado, como ven, a ese discurso que ya utilizó en las elecciones de que hay una campaña de las cloacas del Estado. Una campaña que, de existir, no ha evitado que Podemos esté en el poder ni que su líder sea vicepresidente del Gobierno”, zanjó.

En los últimos meses, Vallés se ha ganado el aplauso de muchos usuarios de Twitter, normalmente vinculados a la derecha, y las feroces críticas de otros muchos.

Hace unas semanas, el periodista se pronunció en la cadena Cope sobre esa polémica que le rodea. “Debe de ser una cuestión de dad, llega un momento... yo he tenido la suerte o la desgracia de que me hayan puesto todo tipo de etiquetas. Con los debates... con las entrevista preelectorales previas a las ultimas elecciones entrevisté a todos los candidatos y depende de quién fuera el entrevistado me decían que era una cosa o su contraria”, aseguró antes de afirmar que “el etiquetaje queda para la responsabilidad de cada cuál”.