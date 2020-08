Las medidas de Celáa para la vuelta a las aulas: toma de temperatura y mascarilla desde los 6 años

Europa Press News via Getty Images La ministra Isabel Celáa, el 3 de marzo de 2020 tras el Consejo de Ministros (Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images).

Sobre la acusación de Pablo Iglesias sobre su falta de liderazgo en la vuelta al cole que se filtró este martes, ha señalado que “nunca lo he oído decir en ninguna parte, nunca se lo he oído a nadie de Podemos, pero esto no me va a distraer”.

Preguntada por si cree que Pablo Iglesias ha mostrado liderazgo en la gestión de las residencias, ha zanjado la cuestión con un “eso se lo preguntas a él mismo. Tampoco he hecho un seguimiento preciso de esta cuestión”.

“No le pregunté a Pablo Iglesias por las críticas porque no las he escuchado. No voy a distraerme. Hay mucho trabajo”, ha insistido.

“El Gobierno, obviamente, es un Gobierno compuesto por dos partidos políticos que tienen distintos acentos, pero somos capaces de llegar a síntesis que son útiles para la ciudadanía”, ha añadido.