Isabel Díaz Ayuso responde a Tamara Falcó tras el revuelo que se ha armado en Instagram

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, en San Isidro.

Es una de las fotos que más revuelo ha causado en las últimas horas. Tamara Falcó publicó en su perfil de Instagram, donde tiene 1,1 millones de seguidores, una foto junto a Isabel Díaz Ayuso que ha generado un terremoto en su perfil.

De hecho, la foto junto a la presidenta de la Comunidad tiene casi el doble de me gusta que una publicación habitual de la marquesa de Griñón en la red social de las fotografías.

“Mujeres que inspiran ✌🏼 #1 Viva nuestra presidenta y viva Madrid!”, escribió Falcó en la fotografía en la que, además de Ayuso, estaba su pareja, el diseñador de coches Íñigo Onieva.

Horas después de la publicación, la propia Isabel Díaz Ayuso también quiso comentar esa foto y puso un llamativo: ”¡Guapa!”. Un comentario al que también respondió la colaboradora de El Hormiguero con varios emoticonos de corazones.

La publicación tiene en 22 horas más de 83.000 me gusta. Todo un éxito para Falcó en comparación con otras fotos. La anterior a esta, publicada hace dos días, tiene 32.000 me gusta y la anterior, subida hace tres días, tiene 46.000 me gusta.