Isabel II confiesa sentirse "muy cansada y exhausta" tras su infección de COVID-19

WPA Pool via Getty Images

WPA Pool via Getty Images

“Me alegro de que estéis mejorando... Le deja a uno muy cansado y agotado, ¿verdad? Esta horrible pandemia. No es un resultado agradable”, expresó la reina a Asef Hussain, antiguo paciente de la COVID-19, y a su esposa Shamina.

“Recuerdo que una mañana me desperté y me resultaba muy difícil respirar”, explicó Hussain a la reina de Reino Unido. “Recuerdo haber despertado a mi mujer diciendo que sentía que no había oxígeno en la habitación. Recuerdo que saqué la cabeza por la ventana, tratando de respirar, tratando de conseguir ese oxígeno extra”, detalló.