En un mensaje en Twitter que acumula en pocas horas cerca de 10.000 ‘me gusta’, el artista ha escrito: “No. A ti no es que no te guste que los artistas se expresen políticamente. Lo que no te gusta es que se expresen de manera diferente a cómo lo haces tú”.

“Me estaba planteando incluso, cuando me habéis llamado.... casi mejor dejo que corra el aire. Pero por otro lado: ¿Por qué me voy a callar? ¿Por qué no voy a poder expresarme si lo he hecho desde los 18 años? Me he educado en esa cultura, en la del debate político. No puede ser que yo me calle. Aquí estoy, dando mi opinión”, ha subrayado.