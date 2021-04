Iván Masagué: “Parot' es una serie que va 'in crescendo”

Amazon Prime Video / Cortesía de White Paper By El actor, en un fotograma de 'Parot'.

Sinceridad, cercanía y respeto por su profesión, son algunos de los rasgos que el actor Iván Massagué desprende al entablar una conversación con él. Tras haber interpretado a infinitos personajes, la actuación le permite enfrentarse a retos diarios que le llevan a una madurez que se trasmite con cada uno de sus papeles. Cocinero en sus tiempos libres, la cocina le transporta a un lugar lleno de calma, lejano a todo el ruido del mundo real. Ahora presenta un nuevo proyecto, Parot, en el que ha podido ponerse en la piel de un personaje totalmente nuevo para él. Ya solo falta poder disfrutar de la serie y esperar a ver con qué nos sorprende en sus futuros trabajos.

El 28 de mayo estrenas nueva serie, Parot, en Amazon Prime Video. ¿Cómo esperas que sea su recibimiento?

Espero que, como todos los proyectos que hace uno, llegue a mucha gente y ojalá sea así. Esta serie habla de la doctrina ‘Parot’, por lo que creo que habrá mucha gente que se va a sentir identificada, y espero que esas personas, más el boca a boca, lo reciban bien. Está contado desde dos puntos de vista, sobre todo desde el de la mujer, por lo que está muy bien.

La serie se remonta a 2013, cuando se anuló la doctrina judicial ‘Parot’. A partir de allí los expresidiarios empiezan a morir de la misma manera de la que asesinaron a sus víctimas. ¿Qué nos puedes adelantar sobre tu personaje?

Personalmente, para mí ha sido un currazo porque he trabajado desde un lugar que nunca había experimentado, desde el malo de la película, metiéndome en la cabeza de un psicópata, de un violador, y trabajando mucho el odio, la venganza y la enfermedad mental de alguien así. Ha sido bastante oscuro, pero a la vez entretenido, para mí ha sido un juego y espero hacer muchos malos más, es muy divertido hacer de villano.

Podríamos decir que Parot es un thriller. ¿Vamos a poder ver algo novedoso en comparación con series de este mismo género?

No es el típico caso, no se intentan solucionar varios, sino que es uno concreto donde hay varios problemas, todo engloba a la misma situación sufrida desde la protagonista, desde el personaje de Adriana Ugarte. Está contado más desde los personajes que desde los policías.

En esta aventura has estado acompañado de grandes actrices y actores como Adriana Ugarte, Blanca Portillo, Patricia Vico, Javier Albalá, Antonio Dechent, Michel Brown y Nicole Wallace. Cuéntanos la experiencia de trabajar con ellos.

Increíble. También ha sido raro porque nos hemos visto muy poco, de hecho, ha dado mucha pena porque apenas coincidíamos. Es la primera serie que hago en la que no ves tanto a tus compañeros, no es tan coral. He trabajado muy solo, casi siempre estaba solo y entonces ya no veías al resto de los personajes. Se hacían burbujas por tramas, por lo que coincidir todos creo que no pasó nunca. Desde la manera de trabajar ya es distinta a todas las demás, así que yo creo que eso también se va a tener que notar, ese frío pandémico.

La grabación comenzó a finales de este pasado verano. ¿De qué manera trabajasteis teniendo en cuenta la situación sanitaria actual?

Nos preguntábamos mucho cómo sería. Nos cuentan cómo iba a ser y también, como ya habían comenzado otros rodajes, hablabas con compañeros para conocer cómo lo estaban haciendo. Cada uno sigue su política, pero siempre siguiendo el protocolo: PCR, mascarilla, temperatura, distancia, … Creo que fue la única serie que, los cuatro meses que duró el rodaje, no tuvimos que parar ni una vez, así que tuvimos mucha suerte. Fue una experiencia rara.

¿Por qué hay que ver Parot?

Van a verme en algo distinto, nunca había tenido esta oportunidad. Además, está muy bien hecha, muy bien escrita, está muy bien tocada. Los directores, el equipo, son maravillosos, y ver trabajar a mis compañeros es una pasada, lo que hacen es increíble. Lo poco que vi de ellos, yo también estoy como un espectador más que quiere disfrutar de su trabajo. Es una serie que va de menos a más, empieza contando la situación y se va enredando y evolucionando, va in crescendo. Yo creo que va a enganchar.

Tras más de veinte años en el mundo de la actuación, en los que has tenido papeles muy reconocidos como Burbuja, en El Barco, Tony en Gym Tony, Goreng en El Hoyo, y en los que has trabajado con grandes directores como Guillermo del Toro, ¿te queda algo por hacer?

Todo, me queda por hacer todo, porque, al final todo tiene muchos colores. Cada personaje, por simple que parezca, aprendes muchas cosas, cada trabajo, cada frase, es nueva, es siempre un reto, respeto mucho esta profesión porque no deja de ser un reflejo de la vida.

¿Qué te aporta la experiencia a la hora de plantear los nuevos retos interpretativos?

Con los años intentamos madurar, entender más los personajes, los puntos de vista. Hay investigación, más disfrute, los retos me gustan e intento acercarme a lo que imagino que tiene que ser el personaje, hablo con los guionistas y con los directores también. Hay una madurez, pisas mejor, miras mejor, los años me han llevado a un lugar más interesante y, si disfrutas, puedes llegar más con tu interpretación a lo emocional.

Has hecho desde drama, pasando por fantasía, hasta comedia. ¿Hay mucha diferencia en cuanto a la preparación que requiere un género u otro?

Bueno, disfruto por igual, algunos tienen más dificultad que otros. La comedia es complicada, en el drama puedes hacer contención, lo que es también complicado. Todo me lo trabajo por igual. Para mí es muy importante cómo está escrito el texto, el trabajo de mesa es fundamental para llegar al fondo de los personajes y poder interpretarlo con más matices, de forma más completa.

Y no solo te hemos podido ver en la pequeña y en la gran pantalla actuando, también participaste en Masterchef Celebrity en 2018. Cualquiera que te siga en Instagram puede observar lo cocinitas que estás hecho. ¿Cómo te adentraste en el arte culinario?

Hace muchos años que me gusta la cocina. Allí encontré una manera de expandirme, de evadirme del mundo, cuando cocino no pienso en nada más. Siempre había sido un tío muy nervioso, y me ha venido muy bien el sosiego y el tiempo que requiere cada plato. Me gusta comer, beber y disfrutar la vida en una mesa, y me gusta que me guste. Pienso cocinar todos los días de mi vida, si puedo.

Hace poco, publicaste en tus redes sociales que has escrito, dirigido y protagonizado el spot para Cultura Mezcal. ¿Cómo ha sido la experiencia de estar detrás de las cámaras?

Cultura Mezcal me ofreció hacer una historia corta para Instagram. Ya dirigí un cortometraje para promocionar un festival de cine que fundé y dirijo en Bot, en la Terra Alta, con el que llevamos cuatro, cinco años de edición, e hicimos un corto. Me gusta, es un lugar donde meter todo lo aprendido, todo el cine que has visto, todo lo que has leído e imaginado, así que por qué no probar. Haré más cosas, seguro.

Así que, ¿te planteas desarrollar más proyectos como director?

Sí, me apetece dirigir a actores, porque para el corto del festival dirigí a gente del pueblo, y lo de Cultura Mezcal actué yo, así que necesito dirigir a actores, lo cual debe de ser difícil, pero como lo he visto muchas veces, a lo mejor sale algo bueno.

¿Sigues en tu día a día alguna lección de vida?

Es importante no ponerse nervioso, estar en calma, en paz, hacer las cosas que a uno le apasionen para ser un poco más feliz. Ser honesto con uno mismo, porque la vida es corta. Yo creo que mi filosofía de vida es echarle huevos, y hacer lo que te gusta.

A todas aquellas actrices y actores noveles, o a aquellos que empiecen a decantarse por el mundo de la interpretación, ¿les darías algún consejo?

Actúa, actúa y actúa, todos los días, actúa. Así, el día que tengas la oportunidad de tener una prueba, estarás más preparados que el resto, por lo que, si es lo que de verdad quieres, actúa cada día, conócete cómo eres y cómo trabajas.

Aunque estás a punto de estrenar Parot, ¿vamos a poder verte en algún otro proyecto próximamente?

Ahora me voy a trabajar fuera y sí, empiezo unos ensayos la semana que viene para otra serie de una plataforma. No te puedo contar, pero sí, hay cositas. También hay algo de teatro, pero no acaba de materializarse, todo va cambiando mucho.