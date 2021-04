La izquierda se mide con Ayuso en la batalla política por Madrid

La campaña electoral de la Comunidad de Madrid ha arrancado este domingo y la izquierda tiene un objetivo claro: Isabel Díaz Ayuso, la actual presidenta y candidata del Partido Popular de Madrid a la reelección.

Las diversas encuestas sitúan a Ayuso como la candidata a batir. Ángel Gabilondo, el candidato del PSOE, ha acusado en el mitin de arranque de campaña a la candidata popular de tener solo “una palabra en la boca”, al presidente Pedro Sánchez. Además, ha criticado que “no tiene más proyecto” que la “confrontación” con el Gobierno de España.

“Echas a Sánchez la culpa de todos tus errores y no ves los errores propios. Virus, Sánchez. Toni Cantó, Sánchez. No puedo resolver algo, Sánchez. Madrid no te debe tres, tú nos debes una porque definitivamente no puedes vivir sin nombrar a Sánchez”, ha afirmado.

Gabilondo ha pedido el voto por el partido socialista, “por pura higiene”, ante unas elecciones que, según el candidato, ha tenido dos responsables: Ciudadanos e Isabel Díaz Ayuso.

“A la madrileña”

“Vivir en paz a la madrileña”. Esta es la frase más repetida por la candidata popular para pedir el voto de los ciudadanos frente a la “asfixia” que pretende el Gobierno de Sánchez, que pretende subir los impuestos en Madrid y acabar con la autonomía fiscal y creando ciudadanos “cada vez más empobrecidos”.

En un acto en la localidad de Las Rozas, Ayuso ha respondido a las afirmaciones de Gabilondo de que la mandataria “solo tiene en la boca” a Sánchez porque “es él el candidato en Madrid” y “se juega mucho” en estas elecciones.

Ayuso ha criticado el “cambio” en el discurso de Gabilondo: “Si ya no quiere cerrar el hospital Zendal, no quiere cerrar la hostelería, ahora quiere bajar los impuestos y por primera vez un dirigente del PSOE dice que quiere proteger la concertada, lo siguiente es que sea mi telonero”.

“Gasolina política”

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha acusado este domingo al Gobierno regional liderado por Isabel Díaz Ayuso de “usar la vida de los madrileños como moneda de cambio y gasolina política para incendiar España y hacer caer el Gobierno” central.

″¿Cómo es posible que nos dijeran no a todo, que cambiaran de discurso cada semana y negaron de manera más vil las órdenes de no trasladar a personas de las residencias a los hospitalesI que costó la dimisión de uno de sus consejeros, que no pudo tragar con lo que él denominó como una indecencia y una ilegalidad?”, ha explicado sobre el Ejecutivo madrileño en su etapa como ministro de Derechos Sociales.

En el primer mitin de campaña, celebrado este mediodía en Lavapiés, ha tildado de “indecente” que haya gente en un Gobierno autonómico “que trate de aprovechar una pandemia para hacer caer a su rival político y no arrimar el hombro”. “Esa es la derecha y ultraderecha”, ha apostillado.

“Pacientes, no maniquíes”

La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, ha contestado al reto sobre correr 10 kilómetros lanzado por la presidenta del PP y candidata a la reelección que ella lleva corriendo “desde los diez años” y que otra diferencia entre ambas es que ve pacientes reales, no maniquíes.

“Lo que le voy a decir a la candidata de Más Madrid es que a lo mejor no le gusta como visto, a mí no me gusta como piensa. Si quiere nos vamos un día a correr las dos y le demuestro que esto [su spot] es verdad”, ha lanzado Ayuso.

El guante ha sido recogido por García, que le ha recordado que lleva corriendo desde los 10 años, que ha hecho 400 metros valla, salto de longitud... Y otra diferencia es que la candidata de Más Madrid hace gala de una “política decente” después de estar en hospitales y centros de salud “viendo pacientes, no maniquíes”. “Cualquier reto que me haga es un honor para mí”, ha asegurado Mónica García.