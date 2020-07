Así es Jacobo Mendioroz, el nuevo Fernando Simón de Cataluña

Mendioroz, curtido en la lucha contra la Covid-19 en la dura plaza de la Cataluña Central, donde en marzo se fraguó el principal foco de la epidemia en territorio catalán, en la Conca d’Òdena, que estuvo más de tres semanas confinada, no es un nombre conocido para los medios de comunicación catalanes.



Con fama de riguroso, discreto y trabajador, Mendioroz, que residió durante 5 años en México, donde inició su formación en física y matemáticas en el Liceo Francés, no se ha prodigado en los medios como sí han hecho otros epidemiólogos, infectólogos y médicos que han funcionado como asesores de cabecera de los medios de comunicación: Antoni Trilla, Magda Campins, Bonaventura Clotet, Oriol Mitjà, Benito Almirante, Manel Cervantes, Salvador Macip.



Mendioroz no ha formado parte del grupo de especialistas a los que han tenido que recurrir los medios ante la falta de un Fernando Simón que explicara los detalles científicos de la crisis sanitaria en Cataluña, donde han dado la cara durante la epidemia los consellers Meritxell Budó, Miquel Buch y Alba Verges, políticos no científicos, excepto los primeros días en que fue Guix quien comparecía para comunicar los primeros casos y fallecimientos.



Formado en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona y máster en Salud Publica por la Universidad Pompeu Fabra, el epidemiólogo que ahora conducirá la respuesta de Covid en Cataluña es facultativo especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública en la Región Sanitaria de la Cataluña Central.