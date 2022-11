Javier Aroca emociona con su reacción a la exhumación de Queipo de Llano

Por ejemplo, este es un mensaje que dio: “Nuestros valientes Legionarios y Regulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombre de verdad. Y, a la vez, a sus mujeres. Esto es totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen”.

“Cualquiera que no lo repudie y que no se alegre de que toda esta simbología del fascismo y del crimen se vaya evaporando de nuestras mentes y vidas es porque no está vivo y no vive el dolor de la gente, que también hay que vivirlo”, ha explicado Aroca.