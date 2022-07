Javier Aroca resume en unas pocas (pero monumentales) frases lo que ha hecho el PP en el debate

“El revolcón dialéctico y el revolcón político y el revolcón parlamentario que ha sufrido la derecha en la sede de la soberanía popular ha sido tan espectacular que algo tienen que inventarse para que no hablemos de ese revolcón y hablemos de otras excentricidades del PP y de la derecha española en general”, ha empezado señalando en Hoy por hoy, de la Cadena Ser.

“Lo que pasa es que en España sigue imperando el atraso atávico de la derecha y algunas costumbres que son ya milenarias. Y una de ellas es la pureza se sangre. Aquí se le exige a la gente pureza de sangre. Aquí hay que ser cristiano viejo y a ser posible nacido en la meseta. Y, si no eres cristiano viejo y no has nacido en la meseta, estás jodido en este país”, ha lamentado.