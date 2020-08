Jedet se defiende tras las críticas recibidas por su operación: "Ojalá supieran lo que se siente"

A post shared by JEDET (@lajedet) on Aug 24, 2020 at 7:39am PDT

View this post on Instagram

“Podría ir de ‘me la suda, me siento divina y no me afectan las críticas’, pero es mentira. Bastante duro es pasar por una transición como para luego tener que leer comentarios crueles. Ojalá esas personas supieran qué se siente al pasar por un proceso como este, no tendrían narices para escribir una burla o un insulto”, ha añadido.

Jedet no ha querido acabar su mensaje sin agradecer a las personas que sí la han apoyado, que ha sido la inmensa mayoría. “A ese 1% me apiado de vosotros, debe ser muy duro estar tan podrido por dentro”, ha concluido.