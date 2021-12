Jesús Ibáñez, el lotero que escondió 20 décimos en Almería, reparte 8,5 millones de euros

No ha podido ayudar a los vecinos de La Palma como le habría gustado, pero sí que ha dado una gigantesca alegría a los de su barrio. Jesús Ibáñez, el lotero que se hizo famoso en la previa al sorteo de Navidad al esconder 20 décimos en las calles de Almería, ha repartido 8,5 millones de euros del tercer premio, recaído en el número 19.617.

Ibáñez, que no cabe en sí de alegría, lo ha celebrado a lo grande y como se merece con los agraciados en la puerta de la administración número 13 de la ciudad andaluza.

“Cuando lo han cantado estaba volviendo del banco en coche y lo he escuchado por la radio. No han dicho dónde se ha repartido, pero yo estaba convencido que era número mío. Ha sido a los pocos minutos cuando han dicho que se ha repartido en Almería capital cuando he certificado que lo había dado yo”, relata.

Nada más llegar a la administración, la fiesta ha estallado en La Trece. “Estoy muy contento. Cualquier otro premio te da alegría, pero no es lo mismo que esto. Una Primitiva, un Euromillón, son para una persona, esto inunda de alegrías a todo un barrio”, reconoce Ibáñez.

Como explica, se ha vendido “décimo a décimo a través de la ventanilla uno a uno”, así que muchos de los 170 décimos premiados con 50.000 euros que ha vendido se han quedado en su barrio y en personas conocidas.