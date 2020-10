El español que se puso la vacuna de Oxford da positivo y explica qué quiere decir eso

Este jueves, Pons, que lleva más de dos décadas viviendo en Reino Unido, acudió a su hospital para que le hicieran un análisis de sangre, un chequeo general y una segunda PCR. “Al no tener síntomas me mandaron para casa a hacer la cuarentena”, describe Pons, que señala que no ha pasado de los 36′9º de fiebre y un poco de dolor de cabeza o cansancio. Durante la mañana de este viernes ha recibido la notificación de estas últimas pruebas: todas positivas.

“Yo pensaba que era un resfriado común o catarro, pero les tuve que llamar. En la conversación me preguntaron si había perdido el olfato, le dije que sí porque tenía la nariz congestionada. Entonces, como la perdida de olfato es un síntoma, me dijo que me hiciera una PCR y que fuera al hospital a hacerme unas pruebas”, explica.

Ahora a Pons le van a mirar si los anticuerpos que ha producido pueden parar al virus: “Sabemos que es segura y que produce una respuesta inmunitaria, lo que no sabemos es si el número de anticuerpos y células T es suficiente. La vacuna no impide que el virus entre en mi cuerpo, lo que hace es que en cuanto entre en el pulmón yo ya tenga mi ejército preparado para atacarle”.

Explica que los síntomas leves se pueden producir durante la batalla contra el coronavirus, pero que, en caso de funcionar la vacuna y no formar parte del grupo placebo, esta evitará que el virus llegue a la sangre, a sus órganos vitales y tenga consecuencias negativas para su salud.

“Tengo un poco de miedo, no te voy a engañar porque no sé si me han puesto el placebo o la vacuna. Si es la vacuna estoy convencido de que esta es la razón por la que la fiebre no me ha subido y no tengo ningún síntoma”, sentencia. Hasta que no acabe el estudio el próximo verano no lo sabrá, tal y como le dijeron, aunque confía en conocerlo antes.

Sin miedo a los efectos secundarios de la vacuna

En septiembre se conocieron dos casos en los que los voluntarios podían haber desarrollado efectos secundarios, concretamente uno de ellos contrajo una mielitis aguda. Sin embargo, tras la investigación de un comité se descartó que esta tuviera que ver con la vacuna.

“El primer caso fue en julio, pero se vio que no tenía nada que ver con la vacuna. La de septiembre sí que me preocupó un poco más, pero la comisión independiente no pudo encontrar una relación entre la vacuna y la enfermedad, esto no quiere decir que no la haya. Ha sido un caso entre 30.000 participantes”, aclara.

Pons, que confía en que esté para Navidad, añade que la vacuna no les hace “inmortales” y pueden desarrollar otro tipo de enfermedades: “Mi experiencia como enfermero me hace pensar que fue algo natural y no de la vacuna. Sí que se te para un poco el corazón cuando ves un caso así porque no deja de ser una vacuna experimental donde cualquier cosa puede pasar, pero yo confío mucho en la universidad de Oxford, es una de las más prestigiosas del mundo y muy transparente”.

Además, Pons muestra su desencanto con la gestión de la pandemia que se ha hecho tanto en España como en Reino Unido: “Estoy muy preocupado. Están jugando a la política sin hacer los deberes. La única manera de poder evitar un segundo confinamiento es que el sistema de los test y de los rastreos funcione y está claro que no se está haciendo bien”.

“Están pensando más en sus carreras políticas que en el bien de los ciudadanos. Que lo hagan bien y todo el mundo se beneficiará y se salvarán muchas vidas”, concluye enfadado.