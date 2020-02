Joaquín Sabina, retirado en camilla tras caerse del escenario en pleno concierto

Sabina, que este mismo miércoles celebraba su 71 cumpleaños, ha sido retirado consciente y entre los aplausos del público, cuando apenas llevaba media hora de actuación, como recoge EFE. Innmediatamente ha sido reconocido por los servicios médicos aunque según las primeras estimaciones, su estado no reviste gravedad.

El músico nacido en Úbeda (Jaén) ha perdido pie en la parte frontal del escenario mientras hablaba con el público en el espectáculo que compartía con el cantautor y amigo suyo Joan Manuel Serrat en la gira No hay dos sin tres.

Posteriormente, ha vuelto al escenario en una silla de ruedas para informar de que el concierto quedaba suspendido, entre otra fuerte ovación. “Estas cosas solo me pasan en Madrid, lo siento muchísimo”, ha comentado emocionado tras el golpe. “Me he dado un golpe muy fuerte en el hombro que duele mucho y me hace que tenga que suspender con todo el dolor”.

Ese “estas cosas” hace referencia a otro momento complicado sufrido en este mismo escenario en junio de 2018, cuando se retiró tras quedarse “mudo”, como el mismo confesó.