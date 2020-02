Johnny Depp y la justicia

Hace unos días un buen amigo me telefoneó para preguntar mi opinión sobre lo ocurrido con el actor Johnny Depp y la situación de maltrato que sufrió a manos de su exesposa, la también actriz Amber Heard. La noticia se volvió viral la semana pasada y para cuando recibí la llamada ya era motivo de discusión mundial, luego que el diario Daily Mail hiciera públicos un grupo de audios en la que Heard revelara de forma muy directa su comportamiento violento en contra de Depp. “Lamento no haberte dado una buena bofetada en la cara, pero te golpeé, no te di un puñetazo”, insiste la actriz en forma muy detallada.

— Mi opinión es que Depp merece ser protegido y socorrido, además que Heard debe responder ante la ley — respondí — ¿Qué otra cosa puedo opinar?

— Bueno, tienes que admitir que por una vez, los hombres ganamos — me respondió y soltó una risotada — ¿admitirás que tú y todas las feministas estaban equivocadas?

Me quedé sin saber qué contestar. Recordé el rostro amoratado, triste y cansado de Depp en la fotografía que había visto en una de las tantas reseñas que leí sobre el inesperado giro del proceso de divorcio que protagoniza. Me asombró su aspecto desvalido. Y después pensé en que ese es el aspecto de todas las víctimas, en realidad. ¿Cómo alguien puede considerar ese rostro el símbolo de alguna victoria? ¿O la situación que vive parte de alguna retorcida versión de una guerra entre géneros? Me provocó una profunda angustia el mero pensamiento de que la mayoría de las personas que conozco están convencidas, tal y como lo está mi amigo, de que la lucha y los esfuerzos de las organizaciones feministas por brindar apoyo y resguardo a quienes sufren maltrato va más allá de batallas dialécticas en redes sociales, discusiones superficiales sobre el tema o nociones básicas sobre el resguardo de víctimas en situación vulnerable.

— ¿En qué estábamos equivocadas exactamente? — le pregunto.

— ¿No lo vas a admitir? Culparon a Johnny sin ni siquiera presumir su inocencia.

— Había un juicio en el que se presentaron pruebas — le recuerdo — , el hecho es que hasta ahora no había pruebas de la versión en contra de la de Heard.

En el 2016, la pareja firmó el divorcio, luego de una cruenta y muy pública batalla legal, cuyo punto culminante fue una fotografía de Amber Heard publicada por la revista People, en la que podían verse con claridad marcas de violencia en el rostro de la actriz. Como si eso no fuera suficiente, también declaró que Depp le había arrojado un teléfono celular al rostro y que, en resumen, el escaso año y un poco más de matrimonio, había sido un infierno de maltrato físico en que Heard había llevado la peor parte. Luego de culminado el largo proceso, el actor pagó a su exesposa una suma millonaria como indemización, además de correr con todos los gastos legales que supuso la batalla legal.

No obstante, Depp siempre negó haber maltratado a Heard, y de hecho fue una carta de la actriz publicada en el Washington Post en diciembre de 2018 en la que aseguraba ser víctima de violencia doméstica lo que provocó que el actor decidiera llevar a tribunales a su expareja y exigir un compensación económica por difamación. En el juicio posterior, Heard insistió en su versión y detalló las supuestas situaciones de maltrato que había sufrido a manos de Depp, que incluían no sólo golpes y maltrato sino además una situación de terror constante y brutal: “Me lanzó una garrafa, golpeó artículos de la habitación y golpeó una pared. Me abofeteó con fuerza, me agarró del pelo y me arrastró desde la escalera a la oficina, a la vivienda y a la cocina de la habitación y luego a la habitación de invitados”, declaró Heard sobre una pelea que el matrimonio sostuvo cuando aún se encontraban casados en el año 2015.

Por supuesto, con la aparición de los audios — que forman parte de terapia voluntaria en la que la pareja participó — queda claro que lo que ocurría entre ambos era por completo distinto o que al menos, parte de lo que Heard contó a los medios es parcialmente falso. El sólo hecho que la actriz admitiera que había golpeado a Depp en más de una ocasión y que incluso le había causado un considerable daño físico, hace que los panoramas sobre las denuncias de maltrato doméstico tomen un cariz por completo distinto. En las grabaciones puede escucharse a la Heard admitir que arroja “platos y sartenes”, y a Depp intentar hacerle entender que la situación es cada vez más insostenible.