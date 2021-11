"El estrés genera cortisol que mata neuronas y te hace vulnerable a la depresión"

Noooo... A ver, la psicología y la neurociencia son disciplinas complementarias, pero si alguien lee este libro y piensa que no tiene que ir al psicólogo, está equivocado. ¿Por qué creo que el libro es de gran utilidad? Pues para no llegar a ese estado en el que tienes que recurrir a la terapias y tratamientos psicológicos y psiquiátricos.

¿Qué ha descubierto la neurociencia en los últimos tiempos? Que hay un sustrato físico que es responsable de la depresión: la muerte de neuronas. Hace años hubiésemos hablado de esto y te hubiese dicho: has nacido con un pack de neuronas y te morirás con muchas menos porque mueren y no se regeneran. Pero hoy se sabe que existe un proceso en el cerebro por el que se generan nuevas y se llama neurogénesis. Precisamente ha sido una neurocientífica española, María Llorens, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, la que ha descubierto que hay neurogénesis hasta edades avanzadas y que a los 87 años se siguen incorporando nuevas neuronas. ¿Dónde? En el hipocampo.

Si se puede eliminar, mejor eliminarlo. Sólo es aceptable el estrés mientras que no te perjudique. Si tú estás a gusto y tienes una vida plena, vale, pero siempre hay un momento que se nos puede ir de las manos. Si uno tiene más trabajo del que puede hacer y llega a un punto muy alto de exigencia, todo se va a ir al garete. Eso no es bueno, eso genera cortisol, produce muerte neuronal… Cuando más necesitas tener capacidad cognitiva y bienestar emocional, ocurre lo contrario: produce muerte neuronal en el hipocampo y te limita todas tus capacidades y el bienestar emocional se va al suelo.

Dos millones de años en biología no son nada: no se han producido cambios en la arquitectura del cerebro y está prácticamente igual. Por eso aún nuestro cerebro está obsesionado por la supervivencia y la reproducción. Nosotros somos herederos de los que hicieron bien el trabajo —sobrevivieron y se reprodujeron—.

Afortunadamente, en el primer mundo no tenemos problemas por la comida —bueno, si los tenemos es por exceso— y como el cerebro tiene esas necesidades cubiertas, se desentiende un poco de lo demás porque ya ha hecho su trabajo. Está bien de cara a las funciones básicas, pero nos deja en una situación muy vulnerable, con un grado de insatisfacción muy grande. Y un cerebro ocioso se convierte en un cerebro negativo: si no hay una meta clara, el cerebro empieza a dar vueltas y a utilizar un sistema, que se llama red neuronal por defecto —regiones del cerebro responsables de su actividad cuando está en reposo—, que siempre está activo y tiene un papel clave en los pensamientos negativos repetitivos y en la divagación. Por eso un cerebro a la deriva, sin metas, es lo peor que te puede ocurrir.

La inmensa mayoría de las decisiones que tomamos son a nivel inconsciente, no consciente. Daniel Kanaman demostró que más o menos el 95% de las decisiones son inconscientes. No vamos por la calle diciendo “mira, con esta persona voy a procrear perfectamente”, pero sí hay una parte de nuestro cerebro, lo que llamamos cerebro reptiliano, que lo hace por ti. Con el ejemplo de comer se entiende perfectamente. Normalmente siempre tenemos apetencia por el dulce y las grasas. Si ahora mismo nos dicen: vais a estar sin comer quince días, elegid entre ensalada o pizza. ¿Qué eliges? Podemos estar a dieta e intentar no comer eso, pero el cerebro siempre te va a recordar que lo que de verdad quiere es el chocolate y la grasa. Aunque no seamos conscientes de ello, el cerebro siempre tiene marcado el objetivo de sobrevivir y reproducirse.