Jony, de vivir en la calle a alquilar una casa gracias a Twitch

Hasta hace unas semanas, Jony llevaba siete años viviendo en la calle. Siempre había ejercido trabajos no cualificados en sectores como la hostelería, pero sus problemas con las drogas desembocaron en apreturas económicas. Así que no pudo pagar el alquiler. Tras dejar a deber mes y medio a su casero, le acabaron cambiando la cerradura. Ese mismo día se vio obligado a vivir en la calle.

“Ya conocía la plataforma, llevaba cuatro años consumiéndola y vi que allí se hacía IRL (In real life), que era ir por la calle con una cámara, y también Just Chatting, que era charlar con tus seguidores. Decidí probar suerte”, recuerda Jony siete meses después. “Todo ha sido muy rápido, no he sido capaz de asimilarlo todavía del todo bien”, reconoce.

En apenas medio año, el crecimiento de su canal “Viviendoenlacalle” fue exponencial y con el primer pago de Twitch pudo comprar un ordenador portátil y un soporte para mejorar la calidad y la comodidad en sus directos. Fue el comienzo de una bonita etapa que conseguiría sacarle de la vida en la calle incluso antes de lo previsto.

A día de hoy, su canal cuenta ya con 36.563 seguidores y cerca de los 1.700 suscriptores que siguen cada día su progreso y sus logros. “Hay gente que se tira años para ese crecimiento y es un poco locura, entonces todavía estoy en proceso de asimilar muchas cosas”, comenta Jony.

En este tiempo, el streamer ha conseguido formar una comunidad maravillosa que le brinda su apoyo en todos sus directos y gracias a ellos ha conseguido dar un cambio importante en su vida.

En uno de estos streamings, un suscriptor le aportó una donación de 11.000 euros que le permitió formar un buen colchón económico para dar el paso de alquilar una vivienda. Ante la llegada del invierno, uno de los momentos más duros para la gente sin hogar, decidió que cuanto antes mejor y comenzó a buscar un lugar donde vivir.