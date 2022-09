Jordi Cruz corrige a una concursante de 'MasterChef Celebrity' y pasa esto

Esta vez, después de la primera prueba en la última edición del talent culinario del ente público. La hija de Philippe Junot presentaba su primer plato de la noche ante el jurado. Después de escuchar las críticas, ha hablado de su nueva vida junto a Álvaro Falcó, primo de Tamara Falcó y en un momento de su discurso ha querido decir que no es la mejor mujer porque no puede atender a su marido: “Cuando él quiere ver una película y yo estoy el MasterChef Online... No soy la mejor mujer, todavía, porque estoy totalmente entregada a la comida y la cocina”.