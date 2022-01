Jordi Évole lanza una pregunta y una advertencia sobre la polémica de Garzón y las macrogranjas

En este sentido, Évole pone el ejemplo del periodista Xabier Lapitz , presentador de En Jake de ETB, quien cortó a un tertuliano cuando dio pábulo a una noticia falsa sobre la ministra Irene Montero asegurando que en su programa no se comentaban bulos.

En su artículo, titulado El haba, Garzón y otros bulos del montón , el periodista critica que el periodismo no se preocupe de “comprobar” que los bulos “son bulos”, como ha sucedido en el caso del ministro de Consumo, sobre el que un medio tituló asegurando que Garzón afirmaba “que España exporta carne de mala calidad de animales maltratados” , obviando que sólo se refería a las macrogranjas.

Es una de las polémicas de la semana: las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón , elogiando en The Guardian la ganadería extensiva y criticando a la intensiva.

Évole continúa su artículo afirmando que sabe “por experiencia cómo las gastan las patronales de la gran industria cárnica”. “Cómo se organizan para imponer su discurso. Tienen medios y recursos. Meterte con ellos sale caro. Aunque lo que denuncies sea una evidencia”.

“Da igual que enseñes cerdos con deformaciones como que denuncies algo tan contrastado como que las macrogranjas contaminan y que el trato que reciben sus animales no sería el más exquisito. Todos lo saben, es muy fácil verificarlo. Pero ponen en marcha su maquinaria para colárnosla, en una mala praxis política y mediática cada vez más habitual”, agrega.

Y deja una advertencia final: “Corten la noticia difundida sobre Garzón como si fuese el roscón. Comprobarán fácilmente dónde está el haba. Si no la señalamos, si no evitamos comérnosla, no solo acabaremos pagando el pastel, sino que nos va a salir bastante caro”.