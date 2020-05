La confesión de Sandro Rosell que dejó a Jordi Évole sin palabras y con esta cara

Jordi Évole cambió de guión este domingo de su programa y abandonó el formato que había adoptado las semanas anteriores en el que contaba cómo estaban pasando la cuarentena distintos protagonistas. El periodista entrevistó para Lo de Évole (laSexta) a Sandro Rosell, el expresidente del Barça que estuvo más de dos años en la prisión de Soto del Real.

En un momento de la conversación, el comunicador le preguntó si era independentista. La respuesta de Rosell le sorprendió completamente e incluso tardó unos segundos en reaccionar.

“Si hubiera un referéndum por la independencia yo votaría que sí, pero me iría a casa. Si el resultado final es que sí, yo me voy de Cataluña y si es que no me quedo. ¿Soy o no soy?”, le contestó el exdirigente blaugrana. Évole, tras unos segundos sin decir nada, soltó un “hostia” de sorpresa y le confesó que nadie se lo había explicado así.

Rosell explicó que “una cosa es lo que hace el corazón y otra lo que hace la cabeza”. “No sé si a Cataluña no le iría bien o no me iría bien a mí. Al final tú tomas las decisiones para ti, no lo sé, pero esto es lo que yo haría”, añadió.