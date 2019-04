Jorge Javier Vázquez carga contra los profesores de periodismo: "No tienen ni puta idea de televisión"

Vázquez confesó que a lo largo de todos estos años, él había odiado profundamente el programa, pero también admitió que al poner un poco de distancia y verlo como espectador, había cambiado de opinión. Aseguró que comprendía el éxito de audiencia porque es un formato perfecto.

Sobre esto, el presentador lamentó que muchos estudiantes de periodismo y comunicación audiovisual le digan habitualmente que sus profesores lo critican en clase.

Y aprovechó para cargar contra ellos: “Me parece impensable que un profesor de este país, en una facultad que enseñe televisión, cargue contra un programa como este. Creo que ese profesor debería estar fuera de la facultad porque no entiende lo que es la televisión. No tiene ni puta idea de lo que significa la televisión. No puedo llegar a entender que alguien que se dedique a esto no reconozca los méritos de un programa como Sálvame”.

Vázquez aclaró que eso no quería decir que todo le pareciese maravilloso y que, de hecho, había cosas que no le gustaban en absoluto: “Pero creo que el conjunto es impecable”.