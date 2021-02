Jorge Javier Vázquez se moja y se refiere así a la polémica que rodea a un líder político

Jorge Javier Vázquez ha protagonizado este jueves un comentado momento con Belén Esteban en Sálvame, el programa que presenta en las tardes de Telecinco.

El presentador le ha dicho a la colaboradora que había oído por ahí que se había vacunado de forma clandestina. “Por cierto Belén, la gente está empezando a hablar. ¿Tú te has vacunado?”, ha preguntado Vázquez, una sentencia que ha sorprendido a Esteban. “No. ¿Yo? ¡Ojalá!”, ha dicho ella. ”¿Te han vacunado?”, ha repreguntado él.

“A mí no me han vacunado y yo eso lo juro”, ha afirmado categórica la princesa del pueblo. Vázquez ha seguido picándola y le ha comentado que “la Fiscalía va a abrir una investigación para saber si te has vacunado o no”.

La colaboradora ha contado que a ella no la han vacunado pero que a su marido sí, que es sanitario.

Todo este sainete era por el caso Salvador Illa. Casi todos los partidos de la oposición han atacado al exministro de Sanidad por negarse a hacerse una PCR antes del debate que se celebró hace unos días en TV3 con motivo de las elecciones catalanas. “Venía en el coche muy cabreado. Si alguien te acusa, la persona que te acusa tendrá que demostrarlo”, ha afirmado el presentador.

Vázquez ha contado la noticia y ha nombrado a Pablo Casado, a Teodoro García Egea y a Ana Pastor, tres políticos del PP que han insinuado que Illa no se ha querido hacer una PCR porque se ha vacunado en secreto saltándose el protocolo.

“Yo estoy de acuerdo en que si Salvador Illa está vacunado, a la calle, que renuncie a su cargo todo”, ha afirmado el presentador. ”¿Y se demuestra que no qué hace, se quedan en su casa?”, ha finalizado Vázquez, que ha criticado que acusen al exministro sin tener pruebas.

Además, Sanidad ha certificado este jueves que el candidato del PSC, el exministro de Sanidad, Salvador Illa, no ha recibido ninguna dosis de la vacuna contra el Covid-19.