José Manuel Soto la lía en Twitter al reaccionar así a la comentada propuesta de Sánchez

El artista José Manuel Soto no ha podido evitar pronunciarse sobre la comentada propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , mientras hacía balance del curso político en España desde el Palacio de la Moncloa.

Sánchez apareció ante los medios de comunicación sin corbata y no dudó en hacer hincapié en ello. “Si me gustaría que vieran que no llevo corbata, eso significa que todos también podemos ahorrar desde el punto de vista energético”, señaló este viernes.