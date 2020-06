José Manuel Soto, 'trending topic' (para mal) tras contar lo que hizo en pleno confinamiento

“Estuve un mes sin salir apenas y luego me lo empecé a saltar, como todo el mundo. Es absurdo estar tanto tiempo encerrado, ha sido muy duro para un sevillano estar encerrado toda la primavera, la época en que nuestra tierra celebra sus grandes fiestas, la Semana Santa, Feria de Sevilla, el Rocío... Además, ha sido una primavera espectacular con muchos días de lluvia y el campo estaba precioso”, ha señalado.

Un tuit que fui muy pero que muy compartido entonces y en el que Soto cargó contra Torra, Rufián, sindicatos y “chiringuitos feminazis”.

“Mi mujer lleva 3 días con mucha fiebre, no sabemos si tiene el #Covid_19 porque no hay dinero para las pruebas, tampoco hay dinero para mascarillas ni para geles, el dinero en España está para Torras, Rufianes, sindicatos y chiringuitos feminazis, no tenéis vergüenza”, dijo en un tuit que tiene más de 17.000 compartidos.