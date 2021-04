José María García le dio estos consejos a Ayuso y se lamenta después: "Ni puto caso me hizo"

El mítico José María García ha tenido una extensa charla con Siro López en su canal de Twitch en la que han hablado de periodismo, de deporte y de política.

El veterano periodista, rey de las ondas en España durante la década de los 90, ha hablado de varios políticos españoles que están de actualidad: el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Sobre el alcalde, García ha dicho de él que es “un buen tío” y “muy buena persona”. El periodista ha contado que le dijo “me voy a meter en algo que no me importa pero si te puedo ayudar”. Esa ayuda venía a colación de que Almeida ha afirmado que es de el Atlético de Madrid: “Si eres inteligente, si eres hábil, tú eres de la totalidad de equipos de Madrid”.

“A los 10 días me lo encuentro en un reportaje a doble página con la camiseta del Atleti. No le he vuelto a llamar porque ya me dirás”, ha finalizado.

Sobre Isabel Díaz Ayuso, García ha contado que le mandó un mensaje justo después de una entrevista con Pedro Piqueras en Informativos Telecinco. El periodista ha explicado que le ha dicho en más de una ocasión que “tenía que vocalizar” y que “un político no podía leer”.

“Le tuviste que decir varias cosas, hazme caso”, ha interrumpido López. “Ni puto caso me hizo”, ha apostillado García.

El periodista ha contado que en ese mensaje le dijo que “el contenido muy bien” pero “el continente, horrible”: “Ni pausas, ni nada, etc. Además, quién está al frente de una Comunidad no debe de confundir la generosidad. No debe de mentir ni con generosidad. Tú dices que te ha puesto Pablo Casado, yo te digo que eso es mentira. Tú y yo sabemos quién te ha puesto. El mismo que ha puesto a su consejero”.

¿Pedrerol a Onda Cero?

También ha hablado de periodismo. García ha comentado la salida de José Ramón de la Morena de Onda Cero y de la posibilidad de que sea Josep Pedrerol, actual presentador de El Chiringuito (Mega), el que se haga cargo de esa franja.

Siro López ha explicado que “se especula” con que Pedrerol se haga cargo de 23:30 a 00:00 y que después enchufen directamente el programa que hacen en televisión.

García ha comentado que “lo único que funciona en Onda Cero es Carlos Alsina y mi amigo el borrascas”. “Y Julia Otero”, ha añadido Siro López.

“Lo último que falta, para el hundimiento total y absoluto, es que pongan ahí a un indocumentado showman a hacer el ridículo”.

Puedes escuchar lo de Almeida y Ayuso a partir del minuto 40.