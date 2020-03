José Ribagorda (Telecinco) sorprende en su despedida del informativo: "Les reconozco..."

Los presentadores de los informativos de televisión están dejando imágenes únicas a la hora de contar las noticias relacionadas por el coronavirus.

Primero fueron Vicente Vallés, de Antena 3, y David Cantero, de Telecinco, quienes mostraron su enfado por la gente que no hacía caso a las autoridades y salía a la calle como si estuviera de vacaciones. Ahora le ha tocado a José Ribagorda, también de Mediaset.

El presentador de Informativos Telecinco no se ha mostrado cabreado ni ha hecho nada por el estilo. El periodista únicamente se ha despedido este domingo con mucha emoción dejando una reflexión que ha sido muy difundida.

“Les reconozco que muy pocas veces he transmitido tanta emoción y no menos angustia informándoles de una actualidad que nunca me hubiera gustado contarles”, ha asegurado ante los espectadores.

Ribagorda ha deseado que “más pronto que tarde esto solo será un mal sueño”. “Mucho ánimo a todos, buena semana y buenas noticias que falta hace. Adiós”, ha concluido.