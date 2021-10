Juan Carlos I mira de nuevo a España: la Fiscalía, a punto de cerrar la investigación

Por todo esto, el equipo de Juan Ignacio Campos , con la ayuda de Alejandro Luzón, que pilota la investigación desde la Fiscalía General y la Fiscalía del Supremo se inclina en estos momentos por no presentar una querella ante el Alto Tribunal -el emérito está aforado tras la abdicación a través de una modificación legal llevada a cabo por el Gobierno de Rajoy-.

Europa Press Entertainment via Getty Images

Europa Press Entertainment via Getty Images Juan Carlos I, en Sanxenxo

Esto haría que el rey no tenga que sentarse en el banquillo ni pudiera ser procesado y condenado por las investigaciones que en estos momentos se llevan a cabo y que tienen tres líneas de actuación: las comisiones por intermediar en la construcción del AVE a La Meca, las sociedades off shore en Jersey y el pago con tarjetas opacas por parte del monarca y otros familiares con cargo del empresario multimillonario mexicano Allén Sanginés-Krause.

Que no se presente esa querella no quiere decir que no se hayan cometido esos delitos, pero podría librarse por haberlos cometido durante su reinado o porque han prescrito. Y ese cierre aliviará a la casa del rey, que se situó en mínimos históricos de valoración por los escándalos de Juan Carlos, pero también, y son conscientes en las instituciones, que puede generar la sensación de impunidad de la Justicia ante el exjefe de Estado.

Por eso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha remarcado durante una rueda de prensa que el Ejecutivo “siempre” ha defendido que todos los españoles son iguales ante la ley. Y ha remarcado que tanto la Agencia Tributaria como la Fiscalía han trabajado “en libertad” y con todos los recursos materiales para llegar hasta el final. “Estaremos con lo que diga la Fiscalía”, ha dicho el dirigente socialista.

Esta información ha hecho explotar a Unidas Podemos. Su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, respiraba así en un mensaje en Twitter: “Sinceramente, espero que esto sea mentira. Firmar la impunidad absoluta del mayor ladrón de la democracia española sería un escándalo que provocaría vergüenza internacional y el adiós definitivo a la confianza en nuestro Estado de Derecho”.