Carlos Mínguez, responsable de información de casa real en la Agencia Efe entre 2004 y 2008, cubría a diario la actividad de Zarzuela y viajó con los reyes a lo largo y ancho del mundo. Relata aquellos días: “En ese momento era el don Juan Carlos sobre el que había pocas dudas, cumplía su papel. Y si había dudas, no se hablaba de ello. Ejercía su labor, como imagen de España, a rajatabla. Recuerdo ese viaje al rancho de George Bush por Acción de Gracias, tras el enfrentamiento con Zapatero. Era el rey Juan Carlos que gozaba de prestigio”.

Lejos queda aquel Juan Carlos I que hacía vibrar a un país. Ese ‘patrón’ de la casa real que hacía las delicias de una España en pleno apogeo, aquel sabor del 92. Ya no es hoy aquel hombre con el que lloró media España mientras inauguraba los Juegos Olímpicos de Barcelona y el país bailaba al son de Los Manolos mientras su hijo portaba la bandera de España por el estadio de Montjuic.

Las noticias salpican cada día al emérito . Y la pregunta sería: ¿En qué momento se jodió Juan Carlos I? Aquel monarca alabado por los españoles durante décadas, uno de los símbolos del camino a la democracia, el campechano y el mejor embajador del país allende los Pirineos. En la casa real no ganan para disgustos, con la Fiscalía abriendo ya una tercera investigación sobre el emérito por blanqueo de capitales.

“Conocer lo que hemos conocido y vivir lo que hemos vivido… me ha defraudado radicalmente. Lo que me pregunto es cómo ha podido ocurrir esto, cómo hemos podido llegar a estos extremos. ¿No ha habido nadie que le haya parado los pies? Me pregunto qué hacían los jefes de la casa, qué hacían los gobiernos del PSOE y del PP, estoy convencido de que esto se sabía”, reflexiona.

Continúa Mínguez: “A esto se llegó porque él se creyó que era invulnerable, que como se le había consentido todo pues que no iba a tener ningún problema”.“Creo que pensó que tenía bula, que no iba a conocerse nada. Hizo lo que le dio la gana y no tenía límites”, apostilla el periodista.

“¿Cuándo empezó? Creo que es un proceso largo no, larguísimo. No es a raíz del famoso safari. Creo que viene de mucho antes. Había sospechas, indicios, rumores, pero nadie pudo pensar que iba a ocurrir lo que ha ocurrido”, sostiene, para subrayar que también tienen responsabilidades “los sucesivos gobiernos, la propia casa y la prensa”.