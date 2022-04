Juan del Val cuenta lo que ocurre en una comida oficial con Felipe VI y Letizia en el Palacio

“Te van llamando, te sientas y los últimos en entrar son los reyes. Este año la premiada no pudo venir. Una vez los reyes se sientan, uno delante del otro, comienza la comida. Más o menos se mantiene el hombre mujer, pero no siempre”, detalló el escrito.

Del Val, entonces, explicó la organización y sorprendió a sus compañeros de plató: “Cuando el rey termina un plato, se quita su plato y el de todos. Si no has terminado, allá tú. Llega el segundo plato y es igual. Con el postre lo mismo. Se come, digamos, ligerito”.