Juan Echanove se pronuncia sobre la polémica y habla así de Djokovic

Las reacciones no cesan. El actor Juan Echanove se ha pronunciado este miércoles sobre Novak Djokovic cuatro días después de que el tenista serbio abandonara Australia deportado y sin poder participar en el Open de Australia por no estar vacunado.

El intérprete ha señalado en el programa El Objetivo que hasta ahora ha logrado esquivar el coronavirus y ha añadido que tiene las tres vacunas y no sabe jugar al tenis. Tras estas palabras, Ana Pastor no ha perdido la oportunidad de preguntarle por el tenista serbio y ha señalado que “al final no le ha salido muy bien la jugada al negacionismo”.

El actor ha dejado claro que no está de acuerdo con la frase tan repetida por algunos de que como tenista le parece “muy respetable” pero luego como persona le parece “un idiota”.

“Cualquiera que hacemos una labor de cara al público” ha señalado Echanove, tienen que asumir “la responsabilidad” de que les están viendo y les están escuchando, “desde los más pequeños a los más mayores”.

En el caso concreto de Djokovic, además, ha apuntado que no cree “que una persona que tiene una capacidad tan grande pueda meter la pata tan así”. “En realidad yo creo que hay una postura política detrás”, ha afirmado. Y ha sentenciado: “No me hace ninguna gracia”.