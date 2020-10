Juan Muñoz (Cruz y Raya) critica al Gobierno por las restricciones: "¡Prefiero morirme de Covid que de asco!"

El cómico Juan Muñoz, quien fuera integrante del dúo Cruz y Raya con José Mota, ha vuelto a desahogarse a través de su cuenta de Twitter con un vídeo en el que carga contra el Gobierno por las restricciones por el coronavirus.

Horas antes del posible nuevo estado de alarma que previsiblemente el Gobierno aprobará este domingo en un Consejo de Ministros extraordinario, Muñoz, que parece estar en el salón de un restaurante, ha querido defender a los negocios que se ven afectados por las medidas para frenar la pandemia.

“En defensa de todas las personas que se ganan la vida en los comercios cara el público. Estoy hablando de tiendas, restaurantes, locales de ocio, teatros, ferias. Personas que siempre han respertado (sic), respetado, las normas de seguridad que se han impuesto”, ha comenzado su discurso Muñoz.

El cómico ha recordado que cuando se prohibió fumar “todo el mundo hizo lo que decían las autoridades en su momento”. “Por lo mismo que hoy en día, al respecto del Covid, todo el mundo ha procurado, para poder seguir trabajando y haciendo su actividad, adaptar sus negocios a la puñetera pandemia”, ha agregado.

Tras decir que los geles hidroalcohólicos (“líquidos”, ha dicho) huelen “fatal”, ha comenzado a cuestionar las medidas: “Los locales de ocio nocturno cerrados, ¿por qué? Si en los locales de ocio nocturno tienen unos seguratas (hace el gesto de hombre musculado), que vamos (ríe), esos están controlando que la gente no fume, que la gente no tome drogas, que la gente no se pelee. ¿Cómo no van a controlar que la gente no se limpie las manos y no esté con mascarilla (sic)?”.