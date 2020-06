Juan Muñoz (‘Cruz y Raya’) carga contra Fernando Simón: “Este señor sabrá mucho, pero...”

Juan Muñoz, quien fuera integrante del dúo cómico Cruz y Raya con José Mota, ha publicado un vídeo en su cuenta de Twitter donde ha criticado al doctor Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, por su papel durante la pandemia del coronavirus.

47 segundos de sesudo análisis en los que Muñoz ha criticado a los gobernantes, a los que se ha referido como “una panda” y ha resumido lo que le parece lo que está ocurriendo como “una puta mierda”.

Estas son las palabras textuales del cómico:

“Queridos amigos, quería decir que ¿qué me parece a mí una puta mierda?, pues me parece una puta mierda todo lo que está pasando. O sea, quiero decir, somos personas, somos seres humanos, nos tratan como si fuéramos mindundis, como si fuéramos nadies, don nadies. O sea, estamos ahora mismo gobernados por una panda de personas que, bueno, los hay que lo hacen muy bien, pero otros son becarios que están ahora como... eeeh, en fin, bueno, yo no entiendo nada, quiero decir. Luego está el doctor Simón, este señor, que seguramente sabrá mucho de lo suyo, pero le manejan como el muñeco de José Luis Moreno. Di lo que (inaudible), pues yo cojo el muñeco y digo, toma Moreno. Pues a Simón le dicen, di [imitando a Simón] “pues viene la desescalada”. ¿Qué está pasando, coño? Aaaggggeeeggg Enga ya. Eeggg”.