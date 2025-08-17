La meteoróloga Mar Gómez explica lo que pasa en los Picos de Europa y usa cuatro palabras que resuenan

La doctora en Físicas y meteoróloga en eltiempo.es Mar Gómez ha explicado en su cuenta de X lo que está pasando en los Picos de Europa debido a los incendios que asolan España y ha lanzado cuatro palabras que aún resuenan.

España sigue en llamas con casi 40 incendios activos que arrasan Extremadura, Galicia y Castilla y León. Hasta 21 incendios forestales en la provincia de León, siete de nivel 2 y cuatro de nivel 1, evolucionan de manera irregular. Mientras, también preocupan especialmente los fuegos cercanos de Ourense y Asturias, la entrada en Picos de Europa, el paso a Palencia y el avance en la zona interior del fuego de La Cabrera.

Gómez ha señalado que "el fuego ha entrado al parque nacional de los Picos de Europa, arrasando parte de los puertos de Cabrales y Onís. Han desalojado Caín, en León, por la cercanía del fuego y han evacuado los puertos de montaña". "Además de esta alerta, se cortó el turismo en la Ruta del Cares, se cerró el funicular y los refugios de montaña fueron desalojados", ha agregado en la red social.

"Es una auténtica pesadilla", ha sentenciado con cuatro palabras que resuenan. "Mucha fuerza a todos los que estáis sufriéndolo en primera persona y mi más sincero reconocimiento a los que se están jugando la vida en ello", ha concluido en la publicación.

El Gobierno de Asturias insta a la población a evitar actividades recreativas y deportivas en los Picos de Europa y la cordillera Cantábrica, como medida de precaución ante los incendios. Así mismo, recuerda que está cerrada la ruta del Cares y que siguen suspendidas las lanzaderas de transporte público: Lagos de Cuadonga/Covadonga (Cangas de Onís), Arenas-Poncebos (Cabrales), Reserva de la Biosfera de Ponga, Reserva de la Biosfera de Somiedo y Reserva de la Biosfera de Muniellos (Cangas del Narcea).

Mientras, en León, se va a permitir que los vecinos de Portilla de la Reina (50) vuelvan a sus casas, pues el fuego de Barniedo de la Reina, a las puertas de Picos de Europa, está en fase de estabilización en el 50% de su perímetro, pero se teme que los vientos puedan complicar el fuego que avanza hacia Posada de Valdeón.