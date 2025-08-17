Clama por lo que está pasando con las sandías en los supermercados: "Una ruina para el agricultor"

La creadora digital Celia, conocida en redes sociales por sus más de 150.000 seguidores como 'Paxionxcomer', ha publicado un vídeo clamando por lo que dice que está pasando actualmente con las sandías en los supermercados.

"¿Qué os parece lo que está pasando este año con el precio de las sandías? Yo estoy flipando porque sé de primera mano que a los agricultores, por lo menos en la zona de La Mancha, se la están pagando a 9 o 10 céntimos", ha expresado la joven en el vídeo, que ha generado más de 3.000 'me gusta' en apenas 24 horas.

"Están tiradísimas de precio", ha rezado. Para despejar toda duda, ha matizado que no se piense que es algo que repercuta sobre el consumidor final, sino "al contrario".

Las sandías que se ha encontrado, con una oferta de bajada de precios, están a 1,05 euros el kilo. "Y a 9 céntimos se la están pagando a los agricultores. Una limpieza, una masacre es lo que va a pasar este año en el capo", ha defendido.

"Una ruina para el agricultor... El precio de la sandía en el campo, tirado, y en el súper, como siempre", ha analizado Celia. Las reacciones han surgido como la espuma y hay un debate a dos bandas. Algunos usuarios han defendido ese tipo de precios: "El combustible no es nada barato, hay que pagar el corte, el reparto al almacén, a la logística y a las tiendas, todo eso tiene un coste de transporte".

"Ese precio es para la sandía partida ya, enteras no se venden por más de 0,50. Que a los agricultores se les paga poco, también es verdad", ha respondido uno de los usuarios.