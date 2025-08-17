Visita un lugar histórico en Jaén y lo que ve es de no creer: "Me tiene bastante mosqueado"

España tiene una historia muy rica, y así se refleja en la arquitectura que se puede observar desde el sur al norte del país. Sin embargo, en ocasiones es posible encontrarse con valiosos pedazos de la Historia cuyo cuidado, por desgracia, deja mucho que desear.

La cuenta de X @baetis77, que señala que está especializado en Historia de Andalucía, ha clamado ante lo que ha visto al visitar el oratorio rupestre de Valdecanales, situado en el municipio de Rus de la provincia de Jaén.

"Hay un lugar en Jaén que he conocido hace unos pocos días y que me tiene bastante mosqueado. Es el oratorio de Valdecanales, en Rus, un espacio religioso rural datado de época visigoda", ha explicado en la red social.

Tras esto, ha agregado: "¿Y el mosqueo? Pues que es un lugar desconocido, sin señalizar y sin ningún tipo de cuidado". La publciación, llena de indignación, supera los 1.000 me gusta.

"Se cae a pedazos y encima el ayuntamiento, un pueblo pequeño como es Rus, no puede hacer frente a la reconstrucción y restauración del lugar, señalización y acondicionamiento de este. En fin, que o cambia la cosa o está destinado a caerse a cachos", ha concluido en una segunda publicación.