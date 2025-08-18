Los bomberos de Albacete entran en un piso quemado y enseñan lo único que se salvó: es para tenerlo muy en cuenta

Los bomberos de Albacete han dejado claro en TikTok algo que las campañas de prevención repiten hasta la saciedad, pero que nadie atiende hasta que lo ve ardiendo en su pantalla: cerrar una puerta puede salvar una habitación entera. Ni muebles de diseño ni electrodomésticos de última generación. La estrella de este incendio ha sido una humilde puerta de madera del pasillo.

“Bueno, pues como podéis ver, hemos tenido un incendio en vivienda. Hemos tenido que romper la puerta. Fijaros la carga que había. Había una temperatura muy alta”, explica uno de los efectivos mientras se pasea por el interior calcinado. Las paredes ennegrecidas y el suelo repleto de cenizas confirman que no exagera.

Y entonces llega la demostración que parece un truco barato, pero no lo es: “El humo, como ha llegado a la parte alta del techo, ha ido descendiendo, ha ido pasando por donde tenía paso y simplemente una puerta bien cerrada… mirad, limpia completamente la habitación”. Una estancia intacta, como si las llamas hubieran firmado un acuerdo de no agresión con el pomo.

“La puerta, como veis, por la cara de la habitación está perfecta y por la cara del incendio, mira cómo está”, añade. La moraleja no puede ser más sencilla: en caso de incendio, el gesto de dar un portazo puede convertirse en el mejor seguro del hogar.

El clip acumula ya miles de visualizaciones y comentarios de usuarios que, entre la sorpresa y el humor, se han quedado con la lección. Al fin y al cabo, no todos los días una puerta corriente se gana el título de influencer.