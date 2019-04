Julia Otero conquista Twitter al hacer esta pregunta a Casado en laSexta Noche

Eutanasia, aborto, pactos electotrales... Fueron muchos los temas que, a su manera, el líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno Pablo Casado, tocó durante la entrevista en laSexta Noche.

Casado se fue por las ramas cuando le interesaba y abordó a fondo los temas que le venían mejor, pero lo que no pudo hacer fue evitar las preguntas de los periodistas, que, en más de una ocasión, evidenciaron su ausencia de argumentos. Pero hubo una por encima de todas que ha conquistado a la audiencia, la de Julia Otero:

“Buenas noches, señor Casado. Yo quería preguntarle sobre la policía política mal llamada ‘policía patriótica’, porque no hay nada menos patriótico que usar la policía que pagamos entre todos para espiar y para destruir, o intentarlo, a un adversario político. Quería preguntarle, usted que tiene la carrera de Derecho... ¿Con qué tipo penal identificaría un delito que a mí me parece gravísimo. Yo creo que es lo más grave a lo que hemos asistido en los últimos tiempos. Desde mi punto de vista, muchísimo más grave por ejemplo que que ustedes hayan financiado con dinero negro la rehabilitación de su sede o que un buen puñado de personas relevantes de su partido tengan cuentas millonarias en Suiza. Es muy grave, así lo han considerado todos los líderes políticos, y como le veo a usted escaparse de ese asunto, porque francamente huele mal y es muy feo, me gustaría escuchar una valoración de esa existencia de esa policía política y sobre todo qué tipo penal cree usted que se le puede aplicar a algo tan radicalmente grave para los cimientos de nuestra democracia”.