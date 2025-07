Va a ver una película al cine y abre un melón con sarcasmo, pero que deja un importante mensaje: "Le estoy cogiendo manía"

El popular farmacéutico Álvaro Fernández (@farmaceuticofernandez) ha dejado su bata blanca para hablar sobre otro tema que está en debate desde hace mucho tiempo. Tras ir al cine ha dejado una reflexión con su estilo irónico, pero que acaba dando un importante mensaje sobre qué tanto ha cambiado ir al cine.

"Hoy he ido al cine y mirad que antes me encantaba, iba siempre que podía, pero últimamente le estoy cogiendo un poco de manía", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 200.000 visitas y 11.000 'me gusta'.

"Entre que cada entrada cuesta casi 12 pavos y que un menú con palomitas rancias, porque como tengan poca gente las hacen 4 horas antes y se les quedan blandas, y un refresco te cuesta otros 10... Total, que ir al cine en pareja a menos de 40 euros no te cuesta", ha razonado.

No se ha olvidado de mencionar que, además, actualmente suelen incorporar las películas a las plataformas de 'streaming' a las dos o tres semanas de haber sido lanzada a las salas de cine. "No sé cómo lo hago, que siempre paso frío por la potencia que le dan al aire acondicionado, incluso en verano", ha añadido.

"¿Por qué tan fuerte que hasta me ha despeinado, que tienes que ir en pantalón largo y sudadera en junio? Parece que en lugar de poner películas, lo que organizan son torneos de parchís para pingüinos", ha rematado con su estilo irónico de siempre.