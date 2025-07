Atiende a una mujer por una urgencia médica, pide llamar a la ambulancia y la respuesta de los noruegos le deja en shock: "Un poco de humanidad"

La popular creadora de contenido española Dua, conocida por su vida en Noruega como camarera (@m0ralaexploradora), ha relatado lo sucedido en el restaurante en el que trabaja tras atender a una clienta por una urgencia médica y la respuesta de los noruegos cuando pidió que llamaran a una ambulancia.

"La verdad es que alucino, acaba de pasar algo aquí que no lo entiendo, justo delante de mi restaurante, una señora con epilepsia se ha caído al suelo y se ha partido la frente, mi jefe y yo nos damos cuenta, corremos hacia ella para socorrerla y avisé a las dos mujeres que estaban sentadas en la terraza", ha comenzado relatando.

La mujer se levantó asustada mientras una de las clientas se acercó. La atendieron brevemente mientras Dua insistía en si podían llamar a una ambulancia. "Pensaba que habían llamado la ambulancia y les pregunté cuánto va a tardar", ha afirmado. "No, no he llamado", respondió la clienta.

"¿Por qué no llama ella?", le contestó después la mujer. Dua alucinó por su respuesta, sobre todo cuando preguntó si había tomado alcohol u otro tipo de drogas. "Ella tiene teléfono, puede llamar", le insistió la clienta, que no quería ayudar.

"¡Un poco de humanidad! Lo peor de otro es que cuando la señora con epilepsia se cayó, nadie la ayudó... Tuve que cruzar con el traje de camarera todo el jardín para legar hasta ella. Me daba la sensación de que si me pasaba algo en este país nadie me iba a ayudar, estoy preocupada. Qué rabia me ha dado...", ha rematado reflexionando acerca de lo sucedido y la poca disponibilidad voluntaria.