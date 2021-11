Julia Otero supera el cáncer y habla sobre las secuelas que sufre

ROBERT MARQUARDT VIA GETTY IMAGES

Julia Otero ha dado la mejor de las noticias este martes en Catalunya Ràdio. La periodista ha anunciado que ha superado el cáncer que le diagnosticaron el pasado mes de febrero. Feliz, pero precavida: “Todos sabemos que el cáncer es una espada de Damocles que dura cinco años como mínimo. Por lo tanto, soy siempre muy prudente, pero a estas alturas no tengo ni una sola célula cancerígena”.

Tres semanas después de su última intervención quirúrgica, ha asegurado que aunque “todo es muy reciente”, se encuentra “con ganas, con fuerza”. De hecho, la locutora de Onda Cero espera poder hacer una vida completamente normal a partir de enero, aunque no ha podido confirmar cuándo volverá a su trabajo frente al micrófono de manera permanente.

Asimismo, la gallega de 62 años ha detallado las secuelas que le ha dejado el tratamiento. Concretamente, una neuropatía periférica en las manos y en los pies que “hace que prácticamente no tenga sensibilidad”, ha explicado, aunque ha querido poner una nota de humor: “Id con cuidado conmigo porque no tengo tacto. En vez de cinco sentidos me quedan cuatro en estos momentos”. Aunque, “hay cosas muy molestas” en relación a la neuropatía —el daño a los nervios que llevan la información desde y hasta el cerebro—, Otero ha confirmado estar “bien, viva y con ganas”.

Eso sí, ahora ve la vida de otra forma, y han dejado de interesarle cosas que hace un año le entusiasmaban bastante más. La presentadora ha puesto un ejemplo en referencia a su vida profesional: “Entrevistar políticos es una pérdida de tiempo enorme, porque nunca responden lo que se les pregunta. Lo que contestan sabes que es mentira la mayoría de las veces, y sin ruborizarse lo más mínimo”.