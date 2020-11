Julia Otero, tras leer una desesperante historia real: "Mientras esto siga ocurriendo, el país no levantará cabeza"

“Mientras esto siga ocurriendo, el país no levantará cabeza. Los Estados ricos no invierten en ciencia porque sean ricos; son ricos porque invirtieron en ciencia”, ha escrito Julia Otero junto al hilo de tuits en los que Carmona explica su decisión.

El científico explica que, “contra todo pronóstico”, la Junta de Andalucía no le ha concedido un contrato para jóvenes doctores. Un golpe duro para él porque llevaba desde junio “esperando con ilusión” poder continuar su currículum investigador, aportando su “granito de arena a la ciencia española”. “Pues bien, lo han conseguido: abandono, tiro la toalla”, se lamenta.

“Desde que volví de Roma tras doctorarme con honores en medicina molecular del cáncer no he parado de buscar Postdoc en diferentes laboratorios y todos me han respondido lo mismo: nos encantaría, pero no tenemos pasta”, explica Carmona, que critica que lo que tenemos es “un país de personas sobrecualificadas que no pueden desarrollarse laboralmente en aquello para lo que han estudiado”.

“Y tú, que estás empezando ahora en el maravilloso mundo universitario, tenlo siempre presente”, avisa.

Por ello, Carmona aconseja a quienes empiezan que jueguen bien sus cartas: “El día de mañana nadie te va a regalar nada y tendrás que sacarte las castañas del fuego tu sol@. No quiero quitarte la ilusión por el camino que vas a emprender, quiero darte las armas con las que defenderte mañana”, aclara.

Y zanja: “Desde aquí mi más sincera enhorabuena a aquell@s poc@s que habéis conseguido la plaza, vuestros méritos y logros dan cuenta de que lo merecéis. Intentad mantener a flote el barco porque yo me borro”.